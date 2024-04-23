Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США арестовали школьника, посветившего лазерной указкой в пролетавший вертолет

Inside Edition: в США арестовали подростка, посветившего лазером в вертолет

close
100%
Idris Solomon/Reuters

В США полицейские арестовали 13-летнего школьника, который светил лазерной указкой в пролетавший мимо вертолет, пишет Inside Edition. По словам подростка, он сделал это от скуки.

Как пишут СМИ, школьнику предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления. Это произошло после того, как он посветил лазерной указкой в вертолет, которым управлял местный шериф. Когда подростка задержали, тот сообщил офицерам, что ему было скучно, поэтому он решил развлечься таким образом и не думал о последствиях.

«Я не знал, что это полицейский вертолет», — добавил школьник.

На данный момент мальчик находится в центре содержания несовершеннолетних, пока полицейские расследуют дело. Родители школьника отказались от комментариев.

Ранее в Англии банда подростков угнала патрульную машину у полицейского и врезалась в столб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами