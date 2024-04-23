В США арестовали школьника, посветившего лазерной указкой в пролетавший вертолет

В США полицейские арестовали 13-летнего школьника, который светил лазерной указкой в пролетавший мимо вертолет, пишет Inside Edition. По словам подростка, он сделал это от скуки.

Как пишут СМИ, школьнику предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления. Это произошло после того, как он посветил лазерной указкой в вертолет, которым управлял местный шериф. Когда подростка задержали, тот сообщил офицерам, что ему было скучно, поэтому он решил развлечься таким образом и не думал о последствиях.

«Я не знал, что это полицейский вертолет», — добавил школьник.

На данный момент мальчик находится в центре содержания несовершеннолетних, пока полицейские расследуют дело. Родители школьника отказались от комментариев.

Ранее в Англии банда подростков угнала патрульную машину у полицейского и врезалась в столб.