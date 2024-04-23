Административно-территориальная реформа повысит качество жизни в Новой Москве

Мосгордума рассмотрит внесенный мэром столицы Сергеем Собяниным законопроект об укрупнении муниципалитетов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Документ выложен в публичный доступ в электронной базе столичного парламента. Как пояснили в пресс-службе правительства Москвы, реформа простимулирует экономический рост и технологическое развитие Новой Москвы, а самое главное — повысит качество жизни в ТиНАО, сделав его одинаковым со «старой Москвой».

Проект закона предусматривает укрупнение муниципальных образований ТиНАО, изменение их названий и статуса.

В случае одобрения законопроекта, 19 поселений и 2 городских округа ТиНАО объединят в 8 крупных муниципальных образований, аналогичных московским районам — Бекасово, Внуково, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Филимонковский, Щербинка, а также в один городской округ — Троицк.

В столичном правительстве напомнили, что того момента, как 12 лет назад к Москве присоединили новые территории, началось развитие всех 2 городских округов и 19 поселений ТиНАО.

За это время построили около 24 млн квадратных метров жилья, 143 объекта образования, 18 объектов здравоохранения, 96 детских садов, 47 школ. Были модернизированы и расширены системы газопровода, электроснабжения, водоснабжения, появилось около 390 км новых дорог, запущены Московские центральные диаметры, значительная часть которых проходит как раз через ТиНАО.

Благодаря проведенной работе численность населения ТиНАО за 12 лет выросла в 3 раза — с 230 тыс. до 750 тыс. человек.

Но чтобы дальше развивать эти территории, требуется новая система управления, пояснили в правительстве Москвы.

Столичные врасти считают, что жители получат преимущества от укрупнения муниципальных образований ТиНАО, поскольку присоединенные к городу территории переросли статус периферийных и стали полноценной частью Москвы.

«Территории ТиНАО требуется придать форму административного деления по структуре, соразмерности и численности населения характерную для остальной территории Москвы. Это позволит обеспечить нынешних и будущих жителей новых районов социальной, бытовой инфраструктурой в комфортной транспортной доступности от дома», — отметили в пресс-службе.