Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве десятилетний ребенок попал в больницу после наказания тренера

Mash: в Москве тренер заставил десятилетнего ребенка час отжиматься

close
100%
Shutterstock

В Москве ребенка госпитализировали из-за слишком интенсивных занятий спортом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в батутно-акробатическом центре. Как рассказали родители пострадавшего, десятилетний мальчик на занятии якобы плохо себя вел. Это не понравилось тренеру, и он решил наказать ребенка.

В какой-то момент спортсмен стал жаловаться на боль и покалывание в груди, но наставник проигнорировал ситуацию.

Уже находясь дома, ребенок снова пожаловался на плохое самочувствие, и на следующий день родители отвезли сына в травмпункт. Медики диагностировали у пациента перенапряжение мышц грудного отдела позвоночника и множественные кровоизлияния из-за разрыва мелких кровеносных сосудов.

После произошедшего родители обратились в правоохранительные органы. Врачи также передали информацию полиции. На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельство произошедшего.

Ранее в Москве хоккейный тренер избил своего коллегу во время матча детских команд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами