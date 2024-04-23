В Москве десятилетний ребенок попал в больницу после наказания тренера

В Москве ребенка госпитализировали из-за слишком интенсивных занятий спортом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в батутно-акробатическом центре. Как рассказали родители пострадавшего, десятилетний мальчик на занятии якобы плохо себя вел. Это не понравилось тренеру, и он решил наказать ребенка.

В какой-то момент спортсмен стал жаловаться на боль и покалывание в груди, но наставник проигнорировал ситуацию.

Уже находясь дома, ребенок снова пожаловался на плохое самочувствие, и на следующий день родители отвезли сына в травмпункт. Медики диагностировали у пациента перенапряжение мышц грудного отдела позвоночника и множественные кровоизлияния из-за разрыва мелких кровеносных сосудов.

После произошедшего родители обратились в правоохранительные органы. Врачи также передали информацию полиции. На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельство произошедшего.

Ранее в Москве хоккейный тренер избил своего коллегу во время матча детских команд.