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Прозоров рассказал, что происходит в СБУ после покушения на него

Прозоров: в СБУ идет разбор и сыплются взыскания за неудавшееся покушение

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Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что в СБУ «идет разбор и сыпятся взыскания» после неудачного покушения на него. Этой информацией он поделился в интервью РИА Новости.

«Там разбор идет. Вместо плюшек и наград там сыплются взыскания. Негативное отношение руководства», – сказал экс-полковник СБУ, отметив, что организаторы покушения не только «засветились», но и не довели задачу до конца.

До этого Прозоров сообщил, что сотрудники СБУ, которые понимают, что Украина движется к катастрофе, уже озаботились документами прикрытия на себя и на свои семьи, а также подготовили отходные пути в Европу и Канаду.

12 апреля в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив.

23 апреля Прозоров рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо, и уже выписан из больницы.

Ранее Прозоров рассказал, как началась гражданская война на Украине.

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