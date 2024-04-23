Жители российского города 7 лет просили починить стену, пока она не рухнула на машины

Жители Березовского Свердловской области семь лет просили власти города починить бетонную стену, рухнувшую в ночь на 23 апреля на автомобиль. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Владислав. Он сообщил, что в прошлом году управляющая компания отгородила «потенциальное место падения стены», но ответственность за ремонт перекладывала на жильцов.

«Я живу в доме напротив данной стены с 2019 года. Как мне известно, жители начали обращаться в УК, администрацию города и к застройщику (кто возводил эту стену) с 2017 года. Все это время выясняли, кто и за чей счет будет ремонтировать данную стену. В середине лета 23-го года УК огородили потенциальное место падения стены. Раньше мы парковались вдоль нее. Этой зимой УК свозила и размещала вдоль стены снег с прилегающей территории, на что ей делали замечания. [Расплющенная при обрушении] машина стояла на данном месте без движения с лета. УК никаких действий, кроме как огородить данное место, не предпринимала. В судебном порядке [они] пытались переложить ответственность на других, в том числе на жителей, так как территория относится к общедомовому имуществу. Было время, когда стена была на гарантии от застройщика, но сроки все вышли», — сказал он.

23 апреля Life со ссылкой на Shot сообщил, что в городе Березовский Свердловской области на улице Гагарина бетонная стена рухнула на припаркованный рядом Hyundai Solaris. По данным канала, жители неоднократно жаловались, что стена наклонилась и может упасть в любой момент, однако представители УК «Ваш дом» не занимались проблемой.

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