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Жители российского города 7 лет просили починить стену, пока она не рухнула на машины

Жители Березовского семь лет жаловались властям на стену, которая упала на машины

Жители Березовского Свердловской области семь лет просили власти города починить бетонную стену, рухнувшую в ночь на 23 апреля на автомобиль. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Владислав. Он сообщил, что в прошлом году управляющая компания отгородила «потенциальное место падения стены», но ответственность за ремонт перекладывала на жильцов.

«Я живу в доме напротив данной стены с 2019 года. Как мне известно, жители начали обращаться в УК, администрацию города и к застройщику (кто возводил эту стену) с 2017 года. Все это время выясняли, кто и за чей счет будет ремонтировать данную стену. В середине лета 23-го года УК огородили потенциальное место падения стены. Раньше мы парковались вдоль нее. Этой зимой УК свозила и размещала вдоль стены снег с прилегающей территории, на что ей делали замечания. [Расплющенная при обрушении] машина стояла на данном месте без движения с лета. УК никаких действий, кроме как огородить данное место, не предпринимала. В судебном порядке [они] пытались переложить ответственность на других, в том числе на жителей, так как территория относится к общедомовому имуществу. Было время, когда стена была на гарантии от застройщика, но сроки все вышли», — сказал он.

23 апреля Life со ссылкой на Shot сообщил, что в городе Березовский Свердловской области на улице Гагарина бетонная стена рухнула на припаркованный рядом Hyundai Solaris. По данным канала, жители неоднократно жаловались, что стена наклонилась и может упасть в любой момент, однако представители УК «Ваш дом» не занимались проблемой.

Ранее на Урале на трехлетнюю девочку рухнула 40-килограммовая плита от памятника.

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