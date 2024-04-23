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Диетологи назвали самый безопасный для здоровья и фигуры рецепт шашлыка

Диетолог Ирышкин: шашлык лучше готовить из мяса птицы с овощами и красным вином

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Shutterstock

При приготовлении шашлыка лучше сделать выбор в пользу мяса курицы или рыбы, а также добавить к блюду побольше свежих овощей, считает диетолог Олег Ирышкин. Самым лучшим вариантом шашлыка является куриная грудка с овощным соусом, заявил он в беседе с НСН.

При желании добавить в праздничную встречу на шашлыках спиртное лучше всего выбрать красное вино, отметил специалист.

«Если вы собираетесь переесть шашлыков, нужно выпить ферменты, обязательно есть много овощей, а также есть медленно», – подчеркнул он, добавив, что важно не сидеть на месте, больше двигаться и участвовать в активных играх.

Что касается шашлыка из свинины, то его допустимо приготовить, если обычно человек придерживается правильного питания и соблюдает меру. При злоупотреблении жирным свиным мясом повышается угроза ожирения и развития атеросклероза, подчеркнул Ирышкин.

За один раз можно съесть не более 200 граммов шашлыка – это порция, которая помещается в две ладони, отметил врач-диетолог Алексей Ковальков. Более крупная порция считается перееданием, а съесть добавку в случае шашлыка можно не раньше, чем через 2-3 часа, заключил он.

Напомним, специалисты также предупреждают, что в недожаренном шашлыке могут находиться опасные для человека паразиты, поэтому важно готовить мясо столько времени, сколько положено.

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