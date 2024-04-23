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Мужчина изнасиловал женщину, забравшись к ней домой через окно

Во Франции бездомный ворвался к женщине домой, чтобы изнасиловать ее

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Depositphotos

Женщина была избита и изнасилована бездомным мужчиной, ворвавшимся в ее дом на севере Франции. Об этом пишет Actu17.

Инцидент произошел 19 апреля пятницу вечером в Сен-Герблене, недалеко от Нанта. 49-летняя местная жительница рассказала, что вечером вооруженный ножом мужчина заставил ее открыть ставни, а затем проник к ней в дом через окно. Ее мужа и детей в это время не было дома, и незваный гость избил хозяйку и изнасиловал.

Только под утро ей удалось сбежать и обратиться за помощью, пока нападавший спал. Полиция быстро вмешалась и задержала подозреваемого на месте преступления. Мужчина был помещен под стражу, а жертва получила десять дней полной нетрудоспособности. Оказалось, что она познакомилась с 24-летним мужчиной в центре по поддержке бездомных, в котором является социальным работником.

«Иногда я контролирую себя, иногда нет», — сказал задержанный на судебном заседании 22 апреля.

До этого мужчина уже четыре раза был судим, в последний раз он предстал перед судом 2 марта за предполагаемое насилие в отношении двух женщин.

Ранее студент из Китая, угрожая пистолетом, изнасиловал девушку в коттедже в Ленобласти.

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