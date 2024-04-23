Врачи посоветовали натренировать иммунитет для победы над аллергией

Аллергия и другие патологические реакции организма человека на окружающий мир можно объяснить так называемой гигиенической теорией, которая определяет источником проблемы нехватку контакта человека с реальным миром. Поэтому важно тренировать свой иммунитет – это поможет справиться с аллергией, заявила врач иммунолог-аллерголог высшей категории Оксана Шабалина телеканалу «360».

Шабалина объяснила, что раньше ребенок рождался не в стерильных условиях и с рождения контактировал с животными, микроорганизмами и различными аллергенами, благодаря чему формировался иммунитет. Сегодня дети рождаются не в натуральной среде, из-за чего их иммунитет становится слишком чувствительным.

«Это так называемая гигиеническая теория, что современный человек, рождаясь, уже попадает в достаточно чистые условия», — отметила врач.

По мнению Шабалиной, это говорит о необходимости небольших тренировок. Сразу давать большую нагрузку опасно, так как это может привести к срыву иммунной системы, но понемногу контактировать с аллергенами может быть полезно, считает врач.

Также медик не подтвердила выводы экспертов о том, что к середине века аллергия будет у половины жителей Земли. Хотя тенденции к увеличению количества аллергиков действительно наблюдаются, их общее количество не превысит 40%, заключила она.

Напомним, врачи отмечают, что аллергические реакции могут проявляться необычными симптомами, в том числе – пищевыми симптомами, лихорадкой и зудом в ушах.

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