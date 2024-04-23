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Бывший сотрудник СБУ рассказал о своем самочувствии после покушения

ТАСС: экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что чувствует себя хорошо

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Владимир Астапкович/РИА Новости/Агентство «Москва»

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, на которого было совершено покушение, заявил, что чувствует себя хорошо. Его слова приводит ТАСС.

«Чувствую себя хорошо, я уже не в больнице», — сказал Прозоров в первом интервью после покушения.

Он также подчеркнул, что принял решение «удвоить усилия по борьбе с киевским режимом» и уже готовит расследование о терроризме.

12 апреля в российской столице был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову. В момент взрыва мужчина находился внутри транспортного средства.

Позже экс-сотрудник СБУ заявил в своем Telegram-канале, что за покушением на его жизнь стоят украинские власти.

Отмечается, что Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами во время службы в СБУ, а затем перебрался в РФ. На него уже готовили покушение, но его удалось предотвратить.

Ранее Прозоров рассказал, как началась гражданская война на Украине.

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