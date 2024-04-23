Украинский дрон атаковал село в Белгородской области

Украинские солдаты атаковали село Безлюдовка, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области, при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). О последствиях удара в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в момент атаки украинский дрон детонировал и тем самым нанес ущерб коммерческому объекту. У здания оказался поврежден фасад.

«На месте работают оперативные службы», — написал глава области.

Он добавил, что в результате удара никто из местных жителей не пострадал.

Утром 23 апреля на территории Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В министерстве обороны РФ сообщили, что в небе над регионом были уничтожены четыре реактивных снаряда от системы залпового огня «Ольха». Они были запущены с территории Украины.

За день до этого в воздушном пространстве Белгородской области сбили ракету от тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». С ее помощью украинские военные хотели поразить объекты на территории РФ, подчеркнули в военном ведомстве страны.

Ранее в Белгородской области раскрыли число пострадавших от обстрелов украинских войск.