В РФ лагеря отдыха для детей предложили оборудовать укрытиями от БПЛА

МВД РФ выступило с предложением оборудовать детские лагеря отдыха и места скопления детей укрытиями от беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника управления ГУ МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Светлану Ушакову.

По ее словам, предложение было внесено с учетом роста рисков травмирования детей посредством беспилотных летательных аппаратов.

«Необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом, маршруты безопасного передвижения детей», — пояснила Ушакова.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС» писал, что россияне по итогам первого квартала 2024 года больше всего боятся атак вражеских беспилотников, аварии на коммуникационных линиях и угрозы терактов.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.