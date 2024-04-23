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Эксперты назвали основные правила профилактики онкозаболеваний

ОСН: в профилактике онкозаболеваний важное место занимают регулярные обследования

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Не допустить развитие рака до опасной для жизни стадии можно с помощью простых правил профилактики, считают специалисты. Важной частью таких мероприятий является регулярное медицинское обследование, а также поддержание здорового образа жизни, выяснила Общественная Служба Новостей.

Женщинам с 40 лет необходимо регулярно проходить маммографию, раз в год — ультразвуковое исследование. Также нужно регулярно проходить спецпрограмму скрининга, которая, в числе прочего, поможет вовремя выявить рак легких. С 45 лет всем нужно регулярно делать колоноскопию, чтобы исключить рак кишечника.

Также врачи подчеркивают важность исследования щитовидной железы, особенно в детском возрасте и в период от 30 до 40 лет.

Помимо медобследований, специалисты рекомендуют ограничивать загар и не ходить в солярий, чтобы не спровоцировать развитие меланомы, регулярно осматривать кожу, особенно — родинки. Также рекомендуется носить панорамные солнечные очки, использовать солнцезащитные кремы с фактором не мене 30.

Помимо этого, важно следовать правильному образу жизни — хорошо питаться, отказаться от курения, заниматься спортом и не допускать развитие ожирения. Эксперты также подчеркивают важность психологического здоровья и советуют снизить уровень стресса, а также вовремя обращаться за помощью к психотерапевту в случае необходимости.

Напомним, онкологи считают, что соблюдение правил питания — один из ключей к профилактике рака. В частности, важно ограничить потребление калорийной пищи и продуктов, способствующих набору веса.

Диетологи ранее предупредили о риске заболеть раком от закруток с овощами.

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