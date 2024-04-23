Студент из Китая, угрожая пистолетом, изнасиловал девушку в коттедже в Ленобласти

Китайского студента задержали в Ленобласти после вечеринки в коттедже. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во Всеволожском районе. По данным источника, на мероприятии четверо студентов из Китая выпивали, но в какой-то момент девушка отправилась в комнату на втором этаже, чтобы поспать.

Спустя некоторое время к ней зашел один из молодых людей, и, угрожая пистолетом, изнасиловал. Позже молодой человек выстрелил из оружия, на шум прибежал возлюбленный пострадавшей.

«Девушку доставили в медучреждение для освидетельствования. Все граждане Китая, в том числе подозреваемый, задержаны», – сообщается в публикации.

Как сообщает «Фонтанка», иностранец не только изнасиловал, но и избил девушку. Остальные гости вечеринки задержали подозреваемого и передали полиции. У пострадавшей на коже обнаружили следы побоев.

На данный момент уголовное дело не возбуждено.

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