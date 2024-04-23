Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студент из Китая, угрожая пистолетом, изнасиловал девушку в коттедже в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти китайский студент изнасиловал соотечественницу в коттедже

close
100%
Depositphotos

Китайского студента задержали в Ленобласти после вечеринки в коттедже. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во Всеволожском районе. По данным источника, на мероприятии четверо студентов из Китая выпивали, но в какой-то момент девушка отправилась в комнату на втором этаже, чтобы поспать.

Спустя некоторое время к ней зашел один из молодых людей, и, угрожая пистолетом, изнасиловал. Позже молодой человек выстрелил из оружия, на шум прибежал возлюбленный пострадавшей.

«Девушку доставили в медучреждение для освидетельствования. Все граждане Китая, в том числе подозреваемый, задержаны», – сообщается в публикации.

Как сообщает «Фонтанка», иностранец не только изнасиловал, но и избил девушку. Остальные гости вечеринки задержали подозреваемого и передали полиции. У пострадавшей на коже обнаружили следы побоев.

На данный момент уголовное дело не возбуждено.

Ранее в Башкирии брат изнасиловал младшую сестру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами