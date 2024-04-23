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Журналистка Ксения Клочкова после обысков покинула Россию

РБК: журналистка «Фонтанки» Ксения Клочкова после обысков уехала в отпуск

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Журналистка издания «Фонтанка» Ксения Клочкова, которая проходит в качестве свидетеля по уголовному делу из-за отсутствия маркировки об иноагентстве, расследуемого в отношении журналиста Андрея Захарова (признан в РФ иностранным агентом), уехала в «запланированный заранее отпуск». Об этом она сообщила РБК.

Как писала «Фонтанка», обыск в квартире Клочковой проходил утром 19 апреля, продлился около трех-четырех часов. Допрос Клочковой закончился в 16:30 мск.

Издание предполагало, что интерес следствия связан с тем, что Клочкова могла общаться с Захаровым. После обысков у журналистки изъяли телефон и ноутбук.

По данным «Фонтанки», в действительности уголовное дело на Захарова возбудили по ст. 207.3 УК РФ (Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), а Клочкова проходит по делу в качестве свидетеля.

Захаров ушел из «Фонтанки» в 2016 году, после чего работал в РБК, а также на «Би-би-си» и издание «Проект» (организация включена Минюстом в список иноагентов). В 2021 году его признали иноагентом.

Клочкова — внештатный автор «Фонтанки», а также администратор Telegram-канала «Ротонда».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.

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