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В Луганске задержан третий подозреваемый в деле о подрыве машины экс-сотрудника СБУ

ФСБ задержала в Луганске третьего подозреваемого в покушении на Прозорова

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Луганске задержан третий предполагаемый соучастник покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, автомобиль которого был взорван в Москве. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает ТАСС.

О задержанном известно, что он гражданин Украины, родившийся в 1995 году. Иные подробности в настоящий момент не приводятся.

12 апреля во дворе многоэтажного жилого дома в районе Западное Дегунино на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль принадлежал Василию Прозорову — он в момент взрыва находился внутри, бомба сработала, когда он завел машину. Как сообщил его помощник, экс-офицер СБУ получил ранения ног и руки, но остался жив. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

18 апреля суд в Москве заключил под стражу другого подозреваемого в подрыве авто экс-офицера СБУ. 40-летнего Владимира Головченко подозревают в работе на Службу безопасности Украины (СБУ) и в покушении на ее экс-сотрудника Василия Прозорова в российской столице.

Днем позже Замоскворецкий суд Москвы принял решение заключить под стражу Ивана Паскаря, второго фигуранта того же дела.

Ранее ФСБ опубликовала фото жительницы Варшавы, причастной к подрыву машины Прозорова.

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