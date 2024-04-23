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В Екатеринбурге пожилой мужчина приставал к ребенку на детской площадке

«Е1»: в Екатеринбурге ищут мужчину, пристававшего к ребенку на детской площадке

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Shutterstock

Пожилой мужчина домогался девочки на детской площадке в Екатеринбурге. Встречу с незнакомцем школьница записала на диктофон и смогла сбежать. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел на детской площадке во дворах жилых домов по улице Родонитовой. Пожилой мужчина подсел на скамейку к 10-летней девочке, он начал рассказывать ей свои неприличные фантазии и попросил разрешения, чтобы потрогать школьницу.

«Получив отказ, потянул свои грязные лапы к ее ногам. Конечно, сразу после этого она встала и убежала домой. Я очень рада тому, что ребенок вернулся домой живым и физически невредимым, но непонятно, чего и от кого можно ожидать», — рассказала старшая сестра девочки.

Разговор с мужчиной школьница записала на диктофон, семья обратилась в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция, личность злоумышленника устанавливается.

Ранее иностранец приставал к ребенку на улице в Костроме.

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