На Тайване произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что подземные толчки произошли в 03:04 по московскому времени неподалеку от города Хуалянь, где проживают 350 тысяч человек. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

До этого сообщалось, что метеорологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Тайваня. Эпицентр природного катаклизма находился в 29 км к юго-востоку от города Хуалянь, население которого составляет 350 тысяч человек. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Нынешнее землетрясение не повлекло таких же тяжелых последствий, как произошедшее на острове 3 апреля 2024 года, которое стало самым мощным за 25 лет и имело магнитуду 7,7. Тогда из-за подземных толчков и связанных с ними обрушений скальных пород в горах оказались заблокированы сотни человек, а пострадали более 700 человек.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.