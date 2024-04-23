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Спрогнозировано резкое похолодание в затопленных половодьем регионах

Вильфанд прогнозирует резкое похолодание в затопленных российских регионах

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Shutterstock/sunakri

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Тюменской и Курганской областях. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ожидается снижение температуры с 30-градусной жары до 4-8℃, при этом ночные показатели будут отрицательными.

«В регионах, где сейчас идет половодье, температура стремительно падает, и это вызывает дискомфорт», — отметил Вильфанд. В Тюменской области во вторник днем ожидается 6-8 градусов тепла, а ночью 0...-2℃. Отрицательные значения сохранятся до конца недели.

В Курганской области ситуация несколько сложнее. После 28-30 градусов в субботу, в понедельник температура уже опустилась до 22...26℃. Во вторник начнется еще более значительное понижение, с дневными значениями от 14...25℃. С середины недели ночные температуры опустятся до 2-3℃, а дневные будут колебаться от 4...8℃.

В то же время в Оренбургской области погода будет более мягкой: ночью около 10℃ тепла, днем около 20℃. По словам Вильфанда, такое изменение связано с мощным антициклоном над Северным Ледовитым океаном, из-за чего воздух из приполярных регионов перемещается на восток.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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