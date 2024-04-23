Врач рассказал, к каким патологиям может привести недосыпание

Отсутствие достаточного количества сна увеличивает вероятность возникновения проблем со здоровьем глаз, вызывая сухость и усталость мышц. Об этом рассказала офтальмолог Ирина Крестьянинова из Видновской клинической больницы минздрава Московской области РИА Новости.

«Действительно, недосып может негативно повлиять на зрение. Это не просто миф, а научно доказанное явление. Недостаток сна может привести к усталости глазных мышц. Если глазные мышцы не имеют достаточного времени для отдыха из-за недостатка сна, это может привести к нарушению фокусировки и размытию зрения», — уточнила медик.

По ее словам, недостаточный сон также может снизить производство слез, что вызывает сухость глаз и дискомфорт при работе за компьютером или в условиях низкой влажности.

Недосып может также нарушить кровообращение, включая кровоснабжение тканей глаз, что отрицательно сказывается на зрении.

Крестьянинова отметила, что исследования показывают, что хронический недосып увеличивает риск развития различных заболеваний глаз: глаукома и дегенерация сетчатки.

Поэтому для поддержания здоровья глаз и сохранения хорошего зрения важно обеспечить достаточную продолжительность и качество сна. Рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки, учитывая индивидуальные потребности организма, уточнила специалист.

Ранее россиянин едва не потерял зрение из-за отлетевшей в глаз части шуруповерта.