Таксист надругался над своей пассажиркой во время поездки в Москве

В Москве 46-летний водитель такси надругался над своей пассажиркой во время поездки. Об этом сообщает столичное управление СК России.

По информации ведомства, инцидент произошел 21 апреля на территории района Измайлово. По версии следствия, таксист совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой ему пассажирки.

Девушка обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемого в преступлении мужчину задержали. Ему предъявили обвинение, следствие ходатайствует об аресте фигуранта.

До этого в Петербурге неизвестный познакомился с 19-летней девушкой в ночном клубе, уговорил ее приехать в гости и несколько дней насиловал. Он представился сотрудником спецслужб и угрожал пленнице.

Ранее в Москве девушка шантажировала иностранца изнасилованием, чтобы он был с ней.