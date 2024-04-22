В Харькове повреждена телевышка

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что объект телевизионной инфраструктуры получил повреждение в Харькове. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в данный момент наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские Вооруженные силы поразили в Харькове телевизионную вышку.

По словам Лебедева, ВС РФ нанесли удар около 16:36 мск, срезав около трети вышки, находившейся на улице Деревянко.

Лебедев добавил, что в настоящее время харьковские системы ПВО способны работать только на минимальном расстоянии и не имеют связи друг с другом.

О взрыве в Харькове сообщил глава городской администрации Игорь Терехов. Также о нем рассказывали украинские СМИ, в том числе «Страна.ua» и «Общественное».

21 апреля также сообщалось о взрыве в Харькове. Отмечалось, что в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. При этом подробности происшествия не раскрывались.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.