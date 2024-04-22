Летящим в Турцию россиянам рекомендовали покупать расширенные страховки

Российским туристам, которые намерены посетить Турцию, надо приобрести страховку с увеличенным покрытием. Такой совет дал генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик, передает РИА Новости.

По его словам, россиянам надо ответственно подходить к планированию поездки.

«Иначе cyщecтвyет риск, что турпоездка может принести самые неприятные сюрпризы», — подчеркнул Ветрик.

Он пояснил, что туристы отправляются в другую страну со своими законами, традициями и особенностями, которые нужно «уважать и учитывать». Дипломат призвал граждан РФ заранее позаботиться о своем здоровье, имея в виду, что климат в Анталье и Мугле летом очень жаркий. Генконсул напомнил, что медицинскиe услуги в Турции весьма дорогостоящие, он дал совет «на всякий случай» приобретать страховой полис с увеличенным по сумме покрытием. По его словам, в случае какого-либо серьезного лечения суммы покрытия стандартного полиса может оказаться недостаточно.

Россиянам порекомендовали не «испытывать судьбу» в Турции.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.