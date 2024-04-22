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Мигрант обошел систему безопасности аэропорта «Внуково» и пробрался в закрытую зону

«Регнум»: гражданин Узбекистана пробрался в закрытую зону Внуково

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Shutterstock

В аэропорту Внуково службу авиационной безопасности (САБ) проверяют после того, как на закрытую территорию пробрался иностранец. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, инцидент произошел в конце марта. Гражданин Узбекистана, Санжарбек Уринов, у которого не было ни пропуска, ни формы, проник в зону предполетного оформления экипажей, где пилоты и бортпроводники отдыхают между рейсами.

«Уринову как-то удалось обмануть систему распознавания лиц на пропускном пункте, он прошел мимо службы безопасности, и его никто не остановил. В ходе проверки установлено, что виной «прогулки мигранта» по закрытой зоне, стало халатное отношение сотрудников видеонаблюдения САБ и других сотрудников этой службы, организовавших пропускной режим», — рассказал источник агентства.

Иностранца задержали сотрудники полиции. Мужчина пояснил, что случайно проник в запретную зону и сам не понял, почему его не остановили. В отношении приезжего правоохранители составили административный протокол по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности, совершенное по неосторожности». Ему грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

Также правоохранители расследуют обстоятельства случившегося, усматривая в действиях САБ нарушения в области авиационной и транспортной безопасности.

Ранее в Екатеринбурге толпа иностранцев пыталась сбежать от рейдов МВД и попала на видео.

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