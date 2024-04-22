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Россиян предупредили о сложностях с оформлением шенгенских виз перед летом

RTN: россиянам придется дольше ждать оформления шенгенских виз перед летом

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Depositphotos

Сроки оформления шенгенских виз перед летним сезоном увеличены для россиян. Об этом сообщило туристическое информационное агентство RTN.

По словам директора по туризму компании «Туртранс-Вояж» Романа Руденко, количество запросов на шенгенские визы выросло параллельно с загруженностью визовых центров. Особые сложности возникают у туристических групп, у которых, как правило, строго регламентированы сроки поездок.

В публикации напоминается, что подавать документы в визовые центры необходимо заблаговременно. Так, оформить визу в Италию можно только за два месяца до даты вылета.

Кроме этого, Руденко рассказал, что в целом процент открытия виз россиянам высокий.

До этого газета РБК писала, что российские туристы начали больше интересоваться поездками в страны Европы. Также заметно вырос спрос на «комбинированные туры» с посещением сразу нескольких государств региона.

Ранее россиянам рассказали, где можно бюджетно отдохнуть летом.

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