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На Украине нашли пропавшего координатора атак на «Северные потоки»

Зеркало недели: координатор подрыва «СП», экс-полковник ВСУ Червинский найден

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РИА Новости

Бывший полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский найден. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

СМИ называют его координатором атак на «Северные потоки». Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. Экс-полковник стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.

В постановлении Кировоградского районного суда, которое имеется в распоряжении издания, говорится, что Червинскому продлили меру пресечения автоматически ввиду невозможности провести подготовительное заседание.

До этого стало известно, что на Украине пропал координатор подрыва «Северных потоков». Его адвокаты заявили о его исчезновении, предположив, что Червинского похитили.

Накануне член союза работников СМИ по расследованию дела «Северных потоков» Морган Ферт-Малка в беседе заявила, что экс-полковник Червинский не мог руководить диверсией по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков».

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