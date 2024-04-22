На Украине нашли пропавшего координатора атак на «Северные потоки»

Бывший полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский найден. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

СМИ называют его координатором атак на «Северные потоки». Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. Экс-полковник стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.

В постановлении Кировоградского районного суда, которое имеется в распоряжении издания, говорится, что Червинскому продлили меру пресечения автоматически ввиду невозможности провести подготовительное заседание.

До этого стало известно, что на Украине пропал координатор подрыва «Северных потоков». Его адвокаты заявили о его исчезновении, предположив, что Червинского похитили.

Накануне член союза работников СМИ по расследованию дела «Северных потоков» Морган Ферт-Малка в беседе заявила, что экс-полковник Червинский не мог руководить диверсией по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков».