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Мужчина вылечил лису от тяжелой болезни и подружился с ней

Mirror: британец подружился с лисой после того, как вылечил ее от тяжелой болезни

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Robert Dunlop

В Британии мужчина вылечил лису от тяжелой болезни и подружился с ней, пишет LADBible. Теперь животное постоянно прибегает к его дому в поисках угощений.

Как рассказал 69-летний Боб Данлоп, он установил рядом со своим домом камеру, чтобы понаблюдать за дикой природой. Просматривая кадры, мужчина однажды увидел на них лису, которая болела тяжелой формой чесотки. Британцу удалось выследить животное и оказать ему необходимую помощь.

«Я следил за ней и кормил каждый день», — вспоминает Боб.

Кроме того, Данлоп рассказал о заболевании лисы своим знакомым ветеринарам, которые посоветовали ему правильное лечение. После того, как животное начало чувствовать себя лучше, оно все чаще приходило к дому мужчины.

По словам Боба, своим поведением лиса больше напоминает ему собаку, чем дикого лесного зверя.

«Она прячется, когда слышит приближение других людей, и охотится по ночам, что я вижу на своей камере», — добавил мужчина.

Ранее лиса украла телефон и записала себя на видео.

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