Арестанты «Черного дельфина» сообщили о пытках в колонии

Содержащиеся в исправительной колонии (ИК) №6 в Оренбургской области (более известной как «Черный дельфин») заключенные заявили, что их систематически подвергают избиениям и пыткам. Об этом в своем материале для «Московского комсомольца» рассказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

По словам журналистки, о жестоких физических наказаниях ей сообщили арестанты ИК №6, которых привозили в Москву для следственных действий либо на судебные заседания.

Один из них рассказал, что новоприбывших в «Черном дельфине» заставляют по несколько часов стоять в позе «ласточки» и бьют по ногам, если ноги расставлены, по мнению надзирателей, недостаточно широко. Кроме того, заключенных якобы принуждают прыгать и совершать другие различные действия под угрозой избиения либо засовывания дубинки в задний проход.

Бывший сотрудник колонии в разговоре с Меркачевой отметил, что возвращающиеся в ИК №6 арестанты даже не едят перед поездкой, потому что знают, что на «приемке» их могут избить до выделения испражнений.

Автор статьи сообщила, что направила запросы в Следственный комитет и прокуратуру по факту возможных пыток.

30 января в Ростовской области вынесли приговор фигурантам дела о связывании заключенных. Арестанты жаловались на то, что в психиатрическом отделении тюремной больницы над ними издевались и привязывали к кроватям. Всего от действий преступной группы пострадало до 60 заключенных — их оставляли привязанными от трех до 72 дней.

Ранее правозащитники обвинили США в поддержке пыток заключенных в Сирии.