Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестанты «Черного дельфина» сообщили о пытках в колонии

МК: заключенные в ИК №6 «Черный дельфин» пожаловались на избиения и пытки

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Содержащиеся в исправительной колонии (ИК) №6 в Оренбургской области (более известной как «Черный дельфин») заключенные заявили, что их систематически подвергают избиениям и пыткам. Об этом в своем материале для «Московского комсомольца» рассказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

По словам журналистки, о жестоких физических наказаниях ей сообщили арестанты ИК №6, которых привозили в Москву для следственных действий либо на судебные заседания.

Один из них рассказал, что новоприбывших в «Черном дельфине» заставляют по несколько часов стоять в позе «ласточки» и бьют по ногам, если ноги расставлены, по мнению надзирателей, недостаточно широко. Кроме того, заключенных якобы принуждают прыгать и совершать другие различные действия под угрозой избиения либо засовывания дубинки в задний проход.

Бывший сотрудник колонии в разговоре с Меркачевой отметил, что возвращающиеся в ИК №6 арестанты даже не едят перед поездкой, потому что знают, что на «приемке» их могут избить до выделения испражнений.

Автор статьи сообщила, что направила запросы в Следственный комитет и прокуратуру по факту возможных пыток.

30 января в Ростовской области вынесли приговор фигурантам дела о связывании заключенных. Арестанты жаловались на то, что в психиатрическом отделении тюремной больницы над ними издевались и привязывали к кроватям. Всего от действий преступной группы пострадало до 60 заключенных — их оставляли привязанными от трех до 72 дней.

Ранее правозащитники обвинили США в поддержке пыток заключенных в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами