Московские подростки чуть не прибили двоих детей, сбросив на них большой металлический шар

В Москве подростки открутили и сбросили с высоты на детей большой металлический шар, чуть не прибив их. Об этом сообщает Telegram-канал »МК: срочные новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на детской площадке на улице Яблочкова. Предварительно, подростки открутили большой металлический шар с конструкции и бросили его с высоты на брата и сестру в возрасте 7 и 9 лет соответственно.

Шар упал на детей и оба несовершеннолетние получили травмы. Сообщается, что в результате произошедшего у девочки диагностировали перелом нижней челюсти, а у мальчика — ушиб ушной раковины. Также у обоих детей переломы левых рук.

Предполагаемого зачинщика этого поступка уже установили, сообщает «МК: срочные новости». Им оказался 13-летний мальчик, который «терроризирует» местных детей. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

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