В Петербурге могут запретить публиковать данные о последствиях применения БПЛА

Власти Петербурга хотят запретить публиковать данные о последствиях применения БПЛА. Об этом следует из материалов на сайте Смольного.

Администрация планирует до середины декабря 2024 года запретить распространение и публикацию любой информации, позволяющей установить места дислокации вооруженных сил и расположения инфраструктурных объектов. К такой информации также относятся данные о последствиях применения беспилотников.

Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу до 5 мая.

31 января жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. Оказалось, что беспилотник успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Петербурге против дрона впервые применили зенитно-ракетный комплекс.