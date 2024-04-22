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В Петербурге могут запретить публиковать данные о последствиях применения БПЛА

Власти Петербурга хотят запретить публикации о последствиях применения БПЛА

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РИА Новости

Власти Петербурга хотят запретить публиковать данные о последствиях применения БПЛА. Об этом следует из материалов на сайте Смольного.

Администрация планирует до середины декабря 2024 года запретить распространение и публикацию любой информации, позволяющей установить места дислокации вооруженных сил и расположения инфраструктурных объектов. К такой информации также относятся данные о последствиях применения беспилотников.

Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу до 5 мая.

31 января жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. Оказалось, что беспилотник успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Петербурге против дрона впервые применили зенитно-ракетный комплекс.

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