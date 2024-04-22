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Специалисты назвали способ сохранить военным высокие зарплаты на гражданке

Карьерный консультант Валинуров: для военных могут создать новые рабочие места

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Павел Лисицын/РИА Новости

Для военнослужащих в России могут создать специальные рабочие места на государственном уровне, чтобы они смогли сохранить высокие зарплаты, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Ожидать «революции зарплат» на этом фоне не стоит, заявил он Общественной службе новостей.

«Возможно это будут силовые структуры, где будут такие же высокие заработные платы. Скорее всего это будет решаться системным образом. На сам рынок труда это не сильно повлияет», — уверен Валинуров.

Он добавил, что в целом участие в военной спецоперации принимает малая часть населения. Их ожидания по зарплатам разнятся в зависимости от региона и предприятия. В целом в России на сегодняшний день нет предпосылок для роста зарплат, подчеркнул эксперт. По его мнению, уровень оплаты труда в стране адекватный, поэтому желающим зарабатывать больше нужно переучиться на другую, высокооплачиваемую профессию.

Напомним, эксперты ЦМАКП считают, что на фоне получения военными больших зарплат, после возвращения домой они не вернутся на старые рабочие места с небольшими или средними зарплатами. По мнению специалистов, это спровоцирует начало долгожданной революции. Экономисты, однако, не разделяют оптимизма и предупреждают, что такая ситуация скажется негативно и приведет к инфляции.

Ранее эксперты назвали регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами.

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