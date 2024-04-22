Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

Уполномоченный по правам человека в РФ получила обращение от заключенных «Черного дельфина»

Москалькова просит ГП проверить сообщения заключенных колонии «Черный дельфин»

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что в ее адрес поступило обращение в защиту прав заключенных исправительной колонии №6 по Оренбургской области, известной как «Черный дельфин». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, заключенные рассказали ей о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения.

Москалькова добавила, что она обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку по данному факту, а также подчеркнула, что взяла ситуацию на особый контроль.

До этого Москалькова сообщила, что обсудила по видеосвязи с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем вопрос о его посещении российских военнопленных на Украине.

Она не стала раскрывать подробности разговора, сославшись на омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, который ранее опубликовал в своем Telegram-канале пост о российских военнопленных. В нем Лубинец, в частности, заявил, что совместно с омбудсменом Турции побывал в лагере для военнопленных «Запад 1». По словам украинского омбудсмена, там «соблюдаются все нормы Женевских конвенций».

Ранее осужденный пожизненно россиянин отсудил у колонии компенсацию.

Что думаешь?
Комментарии
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами