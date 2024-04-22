Уполномоченный по правам человека в РФ получила обращение от заключенных «Черного дельфина»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что в ее адрес поступило обращение в защиту прав заключенных исправительной колонии №6 по Оренбургской области, известной как «Черный дельфин». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, заключенные рассказали ей о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения.

Москалькова добавила, что она обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку по данному факту, а также подчеркнула, что взяла ситуацию на особый контроль.

До этого Москалькова сообщила, что обсудила по видеосвязи с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем вопрос о его посещении российских военнопленных на Украине.

Она не стала раскрывать подробности разговора, сославшись на омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, который ранее опубликовал в своем Telegram-канале пост о российских военнопленных. В нем Лубинец, в частности, заявил, что совместно с омбудсменом Турции побывал в лагере для военнопленных «Запад 1». По словам украинского омбудсмена, там «соблюдаются все нормы Женевских конвенций».

Ранее осужденный пожизненно россиянин отсудил у колонии компенсацию.