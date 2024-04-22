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Закон о неправильном обращении с навозом подписан президентом

За неправильное обращение с навозом юрлиц могут оштрафовать на 600 тысяч рублей

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Закон, устанавливающий штрафы за неправильное обращение с навозом, подписан президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Самый крупный штраф в размере 600 тысяч рублей будут взимать с юридических лиц в случае, если нарушение требований по обращению с побочными продуктами животноводства привело к причинению вреда здоровью людей, окружающей среде и к возникновению эпидемии.

Должностных лиц при этом оштрафуют на сумму от 50 до 60 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — на сумму от 80 до 90 тысяч рублей.

Наказанию подлежит и порча плодородного слоя почвы из-за неправильного обращения с побочными продуктами животноводства. Максимальный размер штрафа по этой статье для юридических лиц составит до 80 тысяч рублей.

В качестве альтернативного наказания во всех этих случаях предусмотрена возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Закон предусматривает добавление в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новой статьи 10.8.1 («Несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства»).

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