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Собчак заметили на судебном заседании по делу экс-министра экономики Казахстана

Собчак посетила слушание по делу о расправе экс-министра экономики РК над женой

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Российская журналистка Ксения Собчак присутствовала на судебном заседании по делу бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщило местное издание Zakon.kz.

В материале отмечается, что 22 апреля журналистка прилетела в Астану. Позже ее заметили в здании Верховного суда Казахстана, где проходило слушание по уголовному делу в отношении экс-министра.

«Ведущая наблюдает за происходящим, находится непосредственно в зале, где проходит судебное заседание», — говорится в публикации.

11 ноября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны на два месяца арестовал Куандыка Бишимбаева. При этом в тот момент пресс-служба инстанции не стала уточнять, по какой причине бывший министр оказался под стражей.

Позже стало известно, что мужчину подозревают в расправе на собственной женой Салтанат Нукеновой. По данным портала Orda.kz, во время ужина в одном из ресторанов в столице Казахстана между супругами произошла ссора. В результате Бишимбаев сильно избил женщину, нанеся ей тяжелые травмы. Спасти жену экс-министра не удалось.

Ранее Бишимбаев рассказал свою версию событий, в результате которой не стало его супруги.

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