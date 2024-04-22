Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Расчленивший россиянку экс-боец СВО после расправы устроил вечеринку с близнецом жертвы

РЕН ТВ: подозреваемый в расчленении экс-военный устроил вечеринку после расправы

close
100%
Depositphotos

В Ленобласти подозреваемый в убийстве и расчленении возлюбленной экс-боец ЧВК «Вагнер» после расправы устроил вечеринку с сестрой-близнецом жертвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соседей.

По информации издания, экс-военный проживал в квартире с возлюбленной и ее сестрой-близнецом. Трое часто выпивали и устраивали дебош. Соседи рассказали, что после смерти женщины мужчина и ее сестра-близнец устроили вечеринку.

«Они орали в караоке, оказывается, даже когда они ее расчленили, у них гулянка и музыка на всю катушку», — рассказала соседка, передает РЕН ТВ.

Кроме того, соседи поделились догадкой о вероятном мотиве убийства, сообщает »78.ru». По их словам, после смерти матери сестры-близнецы конфликтовали из-за наследства, и убийство одной из них могло произойти из-за квартиры.

С заявлением о пропаже женщины в полицию обратилась ее 20-летняя дочь. Правоохранители посетили квартиру, где, предположительно, она могла находиться, и обнаружили там чемодан с ее останками. Второй чемодан с аналогичным содержимым был выкинут в окно. По подозрению в убийстве и расчленении задержали ранее судимого за расправу и осужденного на 12 лет 42-летнего экс-военного.

Ранее в Ростове-на-Дону родители убили младенца и расчленили тело в мясорубке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами