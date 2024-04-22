Расчленивший россиянку экс-боец СВО после расправы устроил вечеринку с близнецом жертвы

В Ленобласти подозреваемый в убийстве и расчленении возлюбленной экс-боец ЧВК «Вагнер» после расправы устроил вечеринку с сестрой-близнецом жертвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соседей.

По информации издания, экс-военный проживал в квартире с возлюбленной и ее сестрой-близнецом. Трое часто выпивали и устраивали дебош. Соседи рассказали, что после смерти женщины мужчина и ее сестра-близнец устроили вечеринку.

«Они орали в караоке, оказывается, даже когда они ее расчленили, у них гулянка и музыка на всю катушку», — рассказала соседка, передает РЕН ТВ.

Кроме того, соседи поделились догадкой о вероятном мотиве убийства, сообщает »78.ru». По их словам, после смерти матери сестры-близнецы конфликтовали из-за наследства, и убийство одной из них могло произойти из-за квартиры.

С заявлением о пропаже женщины в полицию обратилась ее 20-летняя дочь. Правоохранители посетили квартиру, где, предположительно, она могла находиться, и обнаружили там чемодан с ее останками. Второй чемодан с аналогичным содержимым был выкинут в окно. По подозрению в убийстве и расчленении задержали ранее судимого за расправу и осужденного на 12 лет 42-летнего экс-военного.

Ранее в Ростове-на-Дону родители убили младенца и расчленили тело в мясорубке.