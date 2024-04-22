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Диетологи объяснили, какой завтрак помогает контролировать чувство голода днем

Диетолог Журавлева: правильный завтрак поможет контролировать голод в течение дня

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Завтрак – это самый важный прием пищи человека, так как он запускает процесс метаболизма после ночного голода и помогает восстановить водный баланс и энергию после сна, считает диетолог Полина Журавлева. Питательный и полезный завтрак поможет контролировать чувство голода в течение всего дня, объяснила она Общественной службе новостей.

Журавлева порекомендовала отказаться от кофе и сахара на завтрак, так как эти продукты наделяют лишь временным чувством бодрости и коротким насыщением. В первую очередь, по ее мнению, нужно позаботиться о восстановлении объема жидкости, который ночью сокращается, отрицательно влияя на давление.

«Для этого нужно перед завтраком выпить стакан воды, желательно теплой. Желудочно-кишечный тракт активизируется, кровообращение наладится, самочувствие улучшится», — посоветовала диетолог.

Сам завтрак должен быть достаточно плотным, в него важно включить протеин, углеводы, клетчатку и полезные жиры – это станет залогом бодрости на весь день, убеждена специалист. По ее мнению, на завтрак полезно есть ягоды, творог, крупы, орехи, яйца и несладкие фрукты.

При этом важно не переедать, потому что в таком случае человек будет чувствовать себя усталым и сонным, так как его организм всю энергию затратит на переваривание пищи, заключила Журавлева.

Напомним, ученые также выяснили, что физическая активность в период времени между семью и девятью часами утра на голодный желудок обеспечивает быструю и эффективную потерю веса.

Ранее диетолог назвала продукты, которые нельзя есть на завтрак.

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