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Туристка жестко ударилась головой о канат во время прыжка со скалы в Дагестане

В Дагестане туристка ударилась головой о канат во время прыжка со скалы

В Дагестане женщина во время прыжка с тарзанкой со скалы жестко ударилась головой о канат. Об этом сообщает Telegram-канал «Блог Дагестана / новости».

На кадрах с места инцидента видно, как туристка прыгает с тарзанкой со скалы. Во время полета женщина ударяется головой о канат.

«Реально ударилась, мне повезло, что каска была, удар был об голову, щеку задело, но мне фортануло, что ничего не содрало», — рассказала туристка, передает «Блог Дагестана / новости».

Что стало причиной инцидента, не сообщается. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Сочи мужчина схватил сидевшую в кабинке канатной дороги «Олимпия» посетительницу за ногу и попытался вытащить. Предположительно, агрессия в адрес гостьи была связана с тем, что ее ски-пасс оказался фальшивым. Во время конфликта охрана, как заявила женщина, бездействовала.

Ранее на Кубани местный житель скинул туристку со стены вниз головой.

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