Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин вручит госнаграды за строительство БАМ

Путин 23 апреля вручит госнаграды в честь 50-летия с начала строительства БАМ

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 23 апреля вручит государственные награды сотрудникам транспортной отрасли, внесшим существенный вклад в строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что вручение состоится на торжественном мероприятии в честь 50-летия с начала постройки БАМ.

Байкало-Амурская магистраль — это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Ее протяженность составляет 4324 км. Проходит примерно в 610—770 км к северу от Транссибирской магистрали и параллельна ей. Большая часть магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты. БАМ пересекает одиннадцать полноводных рек и проходит через 7 крупных горных хребтов.

В 2023 году Путин поручил Правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Кабмин РФ обсудит это с правительством Кемеровской области — Кузбасса, РАН и РЖД. Железная дорога должна связать Ханты-Мансийский автономный округ — Югру с Байкало-Амурской магистралью. Протяженность магистрали составит 1,9 тыс. км. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Генпрокуратура заявила о многочисленных нарушениях при развитии БАМа и Транссиба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами