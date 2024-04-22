Путин вручит госнаграды за строительство БАМ

Президент РФ Владимир Путин 23 апреля вручит государственные награды сотрудникам транспортной отрасли, внесшим существенный вклад в строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что вручение состоится на торжественном мероприятии в честь 50-летия с начала постройки БАМ.

Байкало-Амурская магистраль — это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Ее протяженность составляет 4324 км. Проходит примерно в 610—770 км к северу от Транссибирской магистрали и параллельна ей. Большая часть магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты. БАМ пересекает одиннадцать полноводных рек и проходит через 7 крупных горных хребтов.

В 2023 году Путин поручил Правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Кабмин РФ обсудит это с правительством Кемеровской области — Кузбасса, РАН и РЖД. Железная дорога должна связать Ханты-Мансийский автономный округ — Югру с Байкало-Амурской магистралью. Протяженность магистрали составит 1,9 тыс. км. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Генпрокуратура заявила о многочисленных нарушениях при развитии БАМа и Транссиба.