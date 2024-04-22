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Глава МЧС РФ заявил об активной фазе паводка в двух регионах

Глава МЧС: в Тюменской и Курганской областях проходит активная фаза паводка

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Активная фаза половодья наблюдается на территории Курганской и Тюменской областей. В Оренбургской области паводковая обстановка стабилизировалась, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы МЧС РФ Александра Куренкова.

В понедельник, 22 апреля, руководитель профильного ведомства принял участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий наводнений. Совещание прошло в городе Оренбурге.

«На сегодняшний день на территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья, обстановка меняется постоянно», — подчеркнул Куренков.

Министр обратил внимание, что сейчас власти должны сосредоточиться на проведении мероприятий по защите населенных пунктов и инфраструктуры. Также необходимо организовать превентивную эвакуацию граждан, добавил он.

Кроме того, глава МЧС РФ сообщил о стабилизации паводковой обстановки в Оренбургской области. Уровень воды в населенных пунктах, оказавшихся в зоне затопления, постепенно снижается. Теперь руководству региона надо бросить все силы на помощь пострадавшим жителям, резюмировал Куренков.

Ранее жители Кургана рассказали об обстановке в городе на фоне паводка.

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