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Фигурант дела об убийстве из-за парковки в Москве признался в других преступлениях

СК: фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях

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СК РФ по г. Москве

Фигуранты дела об убийстве москвича из-за парковки «совершали и иные преступления», будучи в бегах. Об этом рассказала РИА Новости следователь в Замоскворецком суде, обосновывая ходатайство об аресте Шахина Аббасова — главного подозреваемого в преступлении.

По ее словам, мужчины совершили эти преступления по пути из Москвы в Ростовскую область при попытке скрыться от правосудия. Этим действиям будет дана правовая оценка.

Следователь не уточнила, о каких преступлениях может идти речь. 22 апреля суд рассмотрит ходатайства следствия об аресте шести фигурантов этого дела.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся.

Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Его удалось обнаружить по автомобилю, на котором он скрылся вместе с соучастниками преступления — двумя родственниками. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Позднее Следственный комитет попросил суд арестовать отца и дядю Аббасова.

22 апреля прокуратура Москвы сообщила, что всем шестерым подозреваемым по упоминаемому делу предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что брат Аббасова мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц.

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