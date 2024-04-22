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Суд в РФ вынес приговор пресс-секретарю Meta* по делу об оправдании терроризма

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун получил шесть лет колонии общего режима заочно

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andymstone/X (ранее Twitter)

Второй Западный окружной военный суд приговорил директора по коммуникациям американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна к шести годам колонии общего режима заочно. Об этом пишет ТАСС.

Инстанция 22 апреля провела заседание, в ходе которого состоялось заочное рассмотрение возбужденного в отношении Стоуна уголовного дела. Его обвиняют в публичных призывах к совершению актов терроризма.

«Признать Энди Марка Стоуна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ <...>, и назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — объявили в суде.

До этого агентство РИА Новости сообщило, что во время прения сторон прокурор потребовал приговорить директора по коммуникациям к семи годам лишения свободы. Более того, сторона обвинения попросила отправить его в колонию строгого режима.

В феврале 2023 года министерство внутренних дел РФ объявило Стоуна в международный розыск. Позже Басманный районный суд Москвы заочно арестовал иностранного гражданина по уголовному делу о содействии терроризму.

Следствие полагает, что в марте 2022 года пресс-секретарь Meta опубликовал в социальных сетях пост, в котором оправдывал насильственные действия по отношению к российским военным. Кроме того, в публикации обнаружили призывы к совершению терактов против солдат Вооруженных сил РФ.

Ранее адвокат Стоуна сообщила о его реакции на обвинение в оправдании терроризма.

*  признана в России экстремистской и запрещена
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