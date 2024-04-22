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В Госдуме отреагировали на планы вдвое повысить ставку по семейной ипотеке

Депутат Кошелев: повышать ставку по семейной ипотеке до 12% непродуктивно

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Shutterstock

Повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% — это «антипродуктивная мера», которая может отпугнуть инвесторов. Это отразится на благополучии людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, отметил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Вместо этой меры он в беседе с НСН предложил рассмотреть возможность изменения ставки в зависимости от региона.

Напомним, ставку по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет могут повысить до 12%. Депутат подчеркнул, что будет выступать против такого нововведения, так как семейная ипотека должна сохраниться в обычном объеме и с полным комплексом действующих мер.

«Я считаю, что менять процент неправильно. Чем семилетний ребенок в семье отличается от шестилетнего или пятилетнего? Семьям надо помогать, пока ребенок на ноги не встанет. Для этого и запускалась семейная ипотека», — подчеркнул парламентарий.

На размере ставки может отражаться ситуация в том или ином регионе, считает Кошелев. Он предложил ввести дифференцированный подход, делая ставку доступнее в тех субъектах, где нужно стимулировать сделки с недвижимостью.

Напомним, кабмин поддержал продление семейной ипотеки до 2030 года. По данным Минфина, дополнительные расходы бюджета РФ на продление семейной ипотеки в 2024 году составят около 260 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько заемщики могут переплатить за льготную ипотеку.

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