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Жителя Москвы приговорили к принудительным работам за фейки про ВС РФ

Москвича Коховца приговорили к 5 годам принудительных работ за фейки про ВС РФ

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Останкинский суд Москвы приговорил местного жителя Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ по уголовному делу о «фейках» про Вооруженные силы России, он принял участие в уличном опросе «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Прокурор просила для мужчины 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, но суд назначил наказание в виде принудительных работ. Также москвичу на 4 года запретили выкладывать посты в интернет. В последнем слове Коховец попросил оштрафовать его вместо принудительных работ.

В июле 2022 года 37-летний Коховец высказался в уличном интервью о российской специальной военной операции на Украине, в частности о событиях в Буче. Сначала москвича обвинили в распространении фейков про армию (ч.1 ст.207.3 УК РФ), а потом добавили к обвинению мотив политической ненависти.

На прошлой неделе сообщалось, что бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова оштрафовали на 40 тыс. рублей за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ».

Ранее в Нижегородской области перекрасили желто-синюю детскую площадку после шуточного доноса.

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Операция на Украине
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