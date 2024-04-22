Эксперт по этикету назвала запретные темы для разговоров на публике

Некоторые темы считаются запретными для обсуждения на публике. В их число входят здоровье, религия, политика и другие, рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова. Подобные темы для разговоров могут спровоцировать конфликт и различные неприятные ситуации, пояснила она в беседе с «Москвой 24».

При проблемах со здоровьем есть негласное правило не сообщать о них малознакомым людям, особенно – при посещении какого-то мероприятия, отметила специалист. Что касается религиозных тем, то их поднимать тоже опасно, так как рядом могут находиться люди самых разных взглядов. Нельзя, в частности, поздравлять кого-либо с религиозным праздником.

Похожая ситуация обстоит с политикой, добавила Свежакова.

«Эта тема неизбежно приводит к спорам. Причем речь идет не только о современной, но и о политике прошлых лет. Поэтому в обществе этой темы также лучше избегать», – подчеркнула она.

Нежелательно также начинать разговоры с малознакомыми людьми о спорте, так как это тоже может вызвать споры у людей, болеющих за разные команды или по-разному смотрящих на здоровый образ жизни, следование каким-либо диетам, добавила эксперт по этикету.

Помимо этого, не рекомендуется говорить на публике на тему денег, обсуждать свой заработок с малознакомыми людьми – моветон. Также Свежакова порекомендовала не затрагивать в публичных беседах детей. В этом случае возникает риск расстроить кого-то из присутствующих – к примеру родителей детей с заболеваниями или тех, кто не может завести ребенка.

Среди допустимых тем для разговоров эксперт назвала погоду, природу и путешествия.

Ранее эксперт по этикет также объяснила, чего нельзя делать за шведским столом.