Опрос: 49% москвичей планируют работать в майские праздники

49% москвичей планируют работать в майские праздники. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты опроса, проведенного порталом «Авито Работа». При этом 23% респондентов будут выполнять рабочие задачи все праздничные дни. В исследовании приняли участие более 7 тысяч жителей столицы.

Согласно опросу, 19% москвичей намерены работать с 28 апреля по 1 мая, а 7% — с 9 по 12 мая. Тех, кто не собирается выходить на работу, — 35%.

Среди сообщивших о выходе на работу в праздники больше всего сотрудников онлайн-торговли (75%), туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (71%), салонов красоты и фитнеса (70%), торговли (65%), сельского хозяйства и агропрома (63%).

Аналитики проекта «HR Lab до этого сообщили, что больше трети — 37% — сотрудников возьмут два дня отпуска за свой счет, чтобы отдыхать с 28 апреля по 5 мая. Еще 24% добавят к ним 6-8 мая, чтобы получить фактически двухнедельный отпуск.

21% опрошенных поедут на отдых за границу. 28% отправятся в туры по России. 46% всех участников исследования независимо от дополнительного отпуска в майские праздники обязательно поедут на дачу. Остальные респонденты планируют провести время дома с семьей и друзьями.

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