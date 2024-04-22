«Я в тюрьму сесть не боюсь»: воронежец защитил кассиров магазина и получил удар ножом

Житель Воронежа пострадал во время нападения в местном супермаркете. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

Инцидент произошел в точке на улице Космонавтов. По версии правоохранителей, 19-летний молодой человек достал нож и вел себя агрессивно в беседе с продавцами.

«Я в тюрьму сесть не боюсь», – поделился юноша.

За работников вступился 39-летний мужчина. В результате он получил проникающее ножевое ранение брюшной полости. Россиянина оперативно госпитализировали.

Как сообщает управление МВД по региону, травме предшествовала драка. Правоохранители оперативно задержали молодого человека с ножом, предмет у него изъяли.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В рамках закона он может получить срок до десяти лет. Сейчас фигурант дела находится в изоляторе.

Известно, что до этого молодой человек уже обращал на себя внимание правоохранителей. Он совершал хулиганские действия в транспорте.

Ранее в Пензе юноша ударил ножом в горло подростка.