Глава СК поручил разобраться в ситуации с избиением Героя России в Подмосковье

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным выяснить обстоятельства драки между мигрантами из Средней Азии и жителем деревни Вырубово Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В социальных сетях ранее появилась информация, что мигранты переехали на тракторе, а затем избили мужчину, являющегося Героем России. По данным СК, пока виновные к ответственности не привлечены.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Подмосковью провести процессуальную проверку по факту произошедшего и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах. Следствие продолжается.

На прошлой неделе сообщалось, что в Москве мигрант украл у женщины, обратившейся за помощью, серьгу с бриллиантом и более 270 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.

Ранее россиянин избил пенсионерку лопатой ради пенсии и украл у нее продукты.