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Россиянам рассказали, чем томатный сок полезнее свежих плодов

Нутрициолог Уваровская: в томатном соке больше витаминов, чем в свежих плодах

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Польза томатов при термической обработке только растет, поскольку в них увеличивается биодоступность витамина К, а также ликопина. Об этом в интервью РИАМО сообщила эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская.

По ее словам, полезные вещества, биодоступность которых увеличивается из-за термообработки, способствуют укреплению иммунитета, поддержке работы ЖКТ, а также здоровью кожи и зрения.

«Томатный сок благодаря ликопину улучшает мужское здоровье, так как является профилактикой простатита, мужского бесплодия и рака простаты. И для женского — поддерживает репродуктивное здоровье, снижает риск развития мастопатии и рака шейки матки», — добавила Уваровская.

Она также отметила, что суточная норма томатного сока для взрослого человека — 200-250 мл.

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина до этого говорила, что томатный сок помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Красный цвет томатов, по ее словам, обусловлен природным красителем ликопином. Он обладает антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения активными формами кислорода. Благодаря этому томатный сок повышает эластичность сосудов и снижает риск образования тромбов.

Ранее ученый объяснил, какими напитками запрещено запивать таблетки.

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