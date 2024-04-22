В Москве подозреваемую в избиении воспитанников няню отстранили от работы в группе

В школе №1708 проводят проверку после того, как появилась информация об избиении няней детей. Об этом «Газете.Ru» сообщил исполняющий обязанности директора Вадим Неганов.

По словам представителя учебного заведения, на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сама женщина отрицает факт избиения детей.

«Тем не менее было принято решение, что на время служебного расследования младший воспитатель не будет работать в этой группе», – поделился Неганов.

Он также добавил, что в случае, если вина педагога будет доказана, ее привлекут к ответственности. Сейчас школа сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает им содействие в мероприятиях.

Об избиениях журналистам рассказала мать шестилетнего мальчика с аутизмом, который является воспитанником заведения. По словам женщины, она обнаружила на коже сына синяки. В организации ей сообщили, что он ударился об стул. По мнению россиянки, ребенка избила новая няня.

Родители других детей также рассказали о синяках, которые стали замечать у детей. Взрослые написали заявление в правоохранительные органы.

Ранее в Москве уволенного за домогательства учителя вновь заподозрили в приставаниях к детям.