Риелтор объяснила, как не продешевить при продаже квартиры

Залогом быстрой и выгодной продажи жилья на вторичном рынке является правильная стартовая цена. Об этом в интервью РИАМО сообщила вице-президент «Гильдии риелторов Московской области» Татьяна Рачкова. Наиболее точно оценить квартиру могут профессионалы, однако существуют способы самостоятельно определить цену объекта, отметила эксперт. Самый простой из них — анализ аналогичных объявлений на популярных площадках.

«Только лишь с помощью анализа похожих объявлений на интернет-площадках понять реальную стоимость квартиры непросто, так как в общем поле будет много необъективной информации. С одной стороны, человек найдет много объявлений «уток», когда агентства недвижимости для привлечения звонков покупателей рекламируют несуществующие объекты по заниженной цене», — отметила специалист.

Она посоветовала сравнивать стоимость аналогичной квартиры со своей, только сходив на показ и обсудив с собственником цену с учетом торга.

До этого Рачкова отмечала, что в Московской области разница в стоимости между идентичными квартирами, находящимися в одном доме, может доходить до 2 млн рублей только за счет того, что в одном объекте будет скромный ремонт от застройщика, а в соседнем — качественный, с использованием дорогих материалов.

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