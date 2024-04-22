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Найдены черные ящики разбившегося в Ставрополье Ту-22М3

ТАСС: найдены черные ящики разбившегося в Ставрополье бомбардировщика Ту-22М3

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Найдены черные ящики разбившегося в Ставрополье бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Обнаружены черные ящики — параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию», — поделился источник агентства.

Он добавил, что продолжаются поиски четвертого члена экипажа разбившегося самолета, но пока они не увенчались успехом. Официального подтверждения этой информации нет.

До этого Telegram-канал Mash писал, что стала известна хронология действий экипажа при крушении бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье.

Командир экипажа принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам он остался в кабине до последнего, уводя падающий самолет от жилых построек.

19 апреля в Ставропольском крае потерпел крушение сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3. Все четверо членов экипажа успели катапультироваться, однако одному спастись не удалось.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.

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